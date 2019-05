Ferroviário vence Santa Cruz por 3 a 0 no Castelão e assume liderança na Série C

O Ferroviário fez bonito em seu primeiro jogo em casa na 1ª Fase da Série C. Em uma bela atuação, o Tubarão da Barra atropelou o Santa Cruz por 3 a 0 no Castelão, assumindo a liderança do Grupo A, com 4 pontos. Os gols da equipe do técnico Marcelo Vilar foram marcados por Leanderson, Léo Jaime e Jeferson Caxito. O próximo compromisso coral será diante do Náutico, 4º colocado com 3 pontos, nos Aflitos, às 18 horas no domingo, 12.

Após a boa estreia diante do Botafogo/PB, empatando em 1 a 1 fora de casa, o Ferroviário mostrou suas credenciais na Série C e chegou confiante para o duelo os pernambucanos. Nem os desfalques importantes de Zeca e Edson Cariús, vetados pelo departamento médico, diminuiram o ímpeto coral.

Liderados por Léo Jaime, que fazia sua estreia, o Ferroviário foi melhor que o adversário desde o início, comandando as ações nos 90 minutos. Em nenhum momento do duelo no Castelão o time coral ficou ameaçado, construindo a vitória com espantosa naturalidade.

Com um jogo veloz e de bom toque de bola, o Ferrão criou chances desde o início do jogo, ambas com Léo Jaime, exigindo defesas de Anderson.

E o gol coral saiu aos 18 minutos, em jogada trabalhada: Lucas Mendes cruzou na área, Caxito tocou para Leanderson, que finalizou com um toque de categoria: 1 a 0.

Controlando a etapa inicial, o Ferrão já estava satisfeito com a vantagem, quando a defesa do Santa Cruz falhou e Janeudo acertou belo lançamento para Léo Jaime, que driblou o goleiro Anderson antes de só tocar para o gol: 2 a 0.

A vantagem se tornou confortável para o Ferroviário, que voltou ainda mais confiante para o 2º tempo.

Foi quando o substituto de Edson Cariús, Jeferson Caxito, deixou o dele aos 9 minutos, ganhando na corrida do lateral-direito Marcos Martins e batendo na Saída de Anderson: 3 a 0.

A partir daí o que se viu foi um Santa Cruz desesperado e sem qualidade para criar algo de relevante, e o Ferrão controlando o jogo. A larga vantagem fez Marcelo Vilar colocar no jogo James Dean, Valdeci e Jonathans.

Ainda assim o Ferrão criou chances para ampliar, com Valdeci, de cobertura para fora, e com Mazinho, parando no goleiro Anderson, mas os gols não fizeram falta, já que a vitória estava garantida e a festa da torcida coral no Castelão também.