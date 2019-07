Felippe Cardoso é apresentado no Ceará, garante estar curado da pubalgia e promete raça

O Ceará apresentou oficialmente o atacante Felippe Cardoso nesta terça-feira (9), no CT de Porangabuçu. O jogador de 20 anos já participava das atividades comandadas por Enderson Moreira há uma semana e aguardava detalhes contratuais com o Santos, clube que detém os direitos federativos do atleta até 2023, para fechar com o Vovô por empréstimo até o fim da Série A do Brasileiro. Ainda sem marcar na temporada, o centroavante fez seis gols no último treino com a camisa alvinegra.

Atuando como pivô ou atacante de lado, o novo reforço afirmou que vai mostrar dedicação total dentro de campo para buscar um espaço no time titular. "O torcedor pode esperar muita raça, dedicação e vontade para fazer os gols. Tenho certeza que, quando tiver oportunidade, vou fazer um bom trabalho. Venho fazendo os gols e estava com saudade disso, mas com a confiança de todos, vai dar tudo certo", declarou o atleta que vai usar o número 98.

A chegada de Felippe Cardoso é um sonho antigo do clube. Em 2018, tentou a contratação junto a Ponte Preta, mas perdeu a disputa no mercado para o Santos. Pelo Peixe, o jogador fez 10 jogos, marcou um gol e foi afastado do plantel principal. A adaptação foi atrapalhada também por uma pubalgia crônica, lesão muscular que o tirou dos gramados por cinco meses. O atleta, no entanto, garante que foi contratado curado pelo Ceará.

Pelo Santos, o atacante fez um gol em 10 partidas Foto: Ivan Storti / Santos

"Quando fui contrato pelo Santos, estava machucado. Tive a confiança do técnico Cuca, que me procurou. Vim para o Ceará curado, sem dor. Me sinto muito feliz por ter essa oportunidade no Ceará. Treinei um mês separado, mas estou a uma semana treinando, com saudade de fazer gols. Espero que possa dar tudo certo para eu conquistar meu espaço com muita humildade", afirmou.

A expectativa da comissão técnica é promover a estreia Felippe Cardoso na próxima segunda-feira (15), contra o Fluminense, às 20 horas, no Maracanã. O jogo, válido pela 10ª rodada do Brasileirão, marca o reinício da competição após a Copa América. Na tabela, o Vovô é o 13ª, com 10 pontos.

Outros pontos da entrevista

Característica

"Subi para o profissional como 9 com o Eduardo Baptista. Ele me utilizava pelo lado também. Não sou um centroavante que fica fixo, também saio da área. Fico muito feliz por ter essas características, onde o Enderson me colocar, vou mostrar o meu trabalho".

Apoio

"Fui bem recebido e acho que o que faltava era essa confiança. Eles estão me passando isso, quando erro uma bola , me apoiam, quando faço gol, me apoiam. Precisava dessa confiança do treinador, sempre pedindo para eu finalizar, atacar entre as linhas. Vai dar tudo certo nesse segundo semestre".