Felipe Neto e Adnet ajudam Botafogo na negociação com Yaya Touré, diz site

Torcedores do Botafogo, o youtuber Felipe Neto e o humorista Marcelo Adnet estão ajudando o clube na contratação do volante Yaya Touré, ex-Barcelona. A parceria foi oficializada após conversa informal e teve o aval do comitê de futebol carioca. A informação é do portal UOL.

Na negociação, o atleta da Costa do Marfim foi oferecido ao time, mas encontrou resistência e também esbarrou no quesito financeiro. Patrocinador do Botafogo, Felipe Neto então entrou em contato com o staff do jogador e iniciou conversas sobre a importância de Yaya para o futebol brasileiro.

Após o acordo inicial, o youtuber e o humorista se apresentaram dispostos a bancar os custos da transação. Segunda a reportagem, não há previsão de que os dois paguem parte dos salários do reforço. Uma resposta final é aguardada até quinta-feira (20).