FC Seoul se desculpa por colocar bonecas sexuais 'sem saber' na arquibancada

O FC Seoul pediu desculpas aos seus torcedores após ter colocado bonecas nas arquibancadas de seu estádio na partida contra Gwangju, pelo Campeonato Sul-Coreano. A retratação aconteceu após seus adeptos reclamarem, nas redes sociais do clube, que a equipe estaria fazendo propaganda de artigo sexuais Na ocasião, as bonecas vestiam camisas do time e seguravam cartazes em a apoio à equipe.



Os jogos na Coreia do Sul não vêm contando com a presença de torcedores em razão do novo coronavírus. "Lamentamos sinceramente que tenhamos criado uma situação desconfortável para os nossos torcedores. Garantimos desde o início que essas bonecas não tinham nada a ver com brinquedos sexuais", explicou o FC Seoul, em comunicado.



De acordo com o clube, estavam presentes nas arquibancadas 30 "manequins premium", que, diferentemente dos manequins convencionais, encontrados em shoppings e lojas de departamento, possuem características humanas. Ao todo, 28 deles eram femininos e apenas dois masculinos.



Em entrevista à emissora britânica BBC, um dirigente do FC Seoul afirmou que não houve avaliação do histórico da empresa antes que seus serviços fossem contratados, portanto, o clube não tinha conhecimento se a Dalcom, que cedeu os bonecos, possui relações com a indústria de artigos sexuais.



Após cerca de dois meses suspenso em razão do novo coronavírus, o futebol sul-coreano foi retomado em 8 de maio com portões fechados e seguindo uma série de restrições que visam impedir a contaminação e propagação da covid-19 entre os jogadores e demais envolvidos nas partidas.