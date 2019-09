Ex-Ceará, Felipe Jonatan é convocado para Seleção Olímpica; Arthur Cabral fica fora

Além da Seleção Brasileira principal, a convocatória da Seleção Brasileira Olímpica também foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). E mais uma vez, um atleta que surgiu na base do Ceará Sporting Club foi convocado.

Felipe Jonatan, lateral esquerdo de origem, atualmente atua no meio-campo. Ele foi convocado pelo técnico André Jardine por conta das boas atuações com a camisa do Santos. No entanto, desta vez, outros dois atletas da base alvinegra, Arthur Cabral e Artur Victor, não foram chamados.

O time olímpico enfrentam, nos dias 10 e 14 de outubro, em Recife, Venezuela e Japão, respectivamente.

Confira convocação completa:

Goleiros

Cleiton (Atlético-MG)

Daniel Fuzato (Roma)

Ivan (Ponte Preta)

Laterais

Emerson (Bétis)

Guga (Atlético-MG)

Caio Henrique (Fluminense)

Felipe Jonatan (Santos)

Zagueiros

Bruno Fuchs (Inter)

Ibañez (Atalanta)

Luiz Felipe (Lazio)

Lyanco (Torino)

Meias

Allan (Fluminense)

Bruno Guimarães (Athletico-PR)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Mauro Jr. (Heracles)

Pedrinho (Corinthians)

Wendel (Sporting)

Atacantes

Antony (São Paulo)

Malcom (Zenit)

Matheus Cunha (Leipzig)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Pedro (Fiorentina)

Rodrygo (Real Madrid)