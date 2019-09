Com Éverton, Seleção Brasileira é convocada para amistosos com Senegal e Nigéria

O técnico Tite convocou a seleção brasileira, nesta sexta-feira (20), para os amistosos contra Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 de outubro, em Singapura. Da lista de 23 nomes, os destaques são o retorno do atacante cearense Éverton, que atua no Grêmio, além da dupla do Flamengo formada pelo zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel Barbosa.

O Brasil enfrenta o Senegal no dia 10 de outubro, às 9h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. O mesmo local é palco para o duelo diante da Nigéria, três dias depois, no mesmo horário. Confira a lista de convocados: