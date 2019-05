Equipe "Nova União" é a grande vencedora da 3ª edição do 085 Stadium, evento de artes marciais

A terceira edição do 085 Stadium, competição de artes marciais, com destaque para o Muay Thai, ocorreu neste sábado (25), no bairro Cajazeiras. O evento contou com atletas amadores (de projetos sociais) e profissionais (no card principal).

Os vencedores da noite foram Fábio, da equipe Kamikaze, Hiago, da Cão de Briga Caêra Duarte, Felipe Peninha, Robson Souza e Elves, todos do Nova União. Para o presidente da Federação Cearense de Muay Thai, Wilamy Freire, o "Chiquerim", o evento foi um sucesso para os apaixonados pelo esporte.

"O Stadium 085 é um dos eventos mais importantes não só para o Estado, mas para o nordeste do País. Estamos começando a terceira edição e foi um sucesso. Grandes lutas, bem disputadas. Todo mundo saiu feliz, o público que assistiu e os atletas que participaram", declarou.