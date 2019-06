Enderson Moreira dispara: "Se eu faço metade do que Sampaoli fez, tinha tomado suspensão de 4 jogos"

Após a derrota para o Santos por 1 a 0 neste domingo (2), o técnico Enderson Moreira criticou a atuação do árbitro Ricardo Marques Ribeiro na partida e pediu por tratamento igualitário. "O Sampaoli faz um excelente trabalho, mas se eu faço metade do que ele faz ali no banco, eu tinha tomado amarelo, vermelho e uma suspensão de uns quatro jogos. O brasileiro tem um complexo de vira-lata: todo mundo que vem de fora a gente acha que é melhor do que a gente", afirmou.

Além disso, Enderson reprovou a quantidade de paralisações na partida sem o tempo de reposição proporcional, segundo ele. "Se ele quisesse ficar lá dois, três minutos parado, desde que a gente pudesse acrescer 10, 12 minutos, eu não veria problema. O problema é que nós temos um VAR, que tem essas paralisações, e você não tem a reposição disso. São seis substituições e não tem reposição".

O treinador também analisou as alterações na equipe santista feitas por Sampaoli, que entrou em campo com alguns desfalques. "O Everson é um grande goleiro, assim como o Vanderlei, tem umas características um pouco diferentes. Na preleção mesmo a gente falou da possibilidade. O que não é muito comum é o Copete começar o jogo, a gente não esperava muito. O Uribe a gente já tinha uma ideia, assim como o Sasha jogando de lado. A gente sabe que o Sampaoli sempre faz muitas mexidas, e a expectativa era de analisar a ideia por trás desses encaixes".