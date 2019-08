Em primeiro jogo sem Rogério Ceni, Fortaleza vence o CSA e sobe 3 posições na tabela

Em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão, o Fortaleza venceu o CSA-AL por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (12), no estádio Rei Pelé, na capital alagoano. Bruno Melo e Edinho marcaram os gols da vitória Tricolor que agora, com 17 pontos, é o 12º colocado.

Na primeira partida sem Rogério Ceni, que assinou com o Cruzeiro, o Tricolor do Pici, que estava a três jogos sem vencer, precisou apenas da primeira etapa para fazer o seu resultado e subir três posições na tabela.

O jogo

Com primeiro tempo muito truncado e com vários erros de passes das duas equipes, o Fortaleza, que jogou no contra-ataque, aproveitou para deixar o gramado com a vantagem no marcador com gols marcados por Bruno Melo e Wellington Paulista.

O lateral abriu o placar para o Leão com apenas quatro minutos de bola rolando. Após cobrança de falta na área de Juninho, Bruno Melo se adiantou e mandou de cabeça para o fundo das redes.

Cometendo muitos erros, o Fortaleza fez o segundo aos 36. Após lançamento de Romarinho, Edinho contou com o vacilo de Carlinhos, que furou, para sair de frente com o goleiro Jordi e ampliar o marcador.

Na etapa final, o tricolor voltou de forma diferente e passou a comandar a partida. As principais chances do Tricolor do Pici saíram de jogadas do velocistas Edinho e Romarinho, mas foram parados pela defesa azulina.

A única grande chance da equipe azulina veio já no fim da partida. Com 41 minutos, Alecssandro recebeu cruzamento e aproveitou para emendar de voleio. Felipe Alves espalmou e, na sequência, a bola chegou a bater na trave.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 17 pontos e subiu para a 12º colocação da tabela enquanto o CSA, com apenas oito, segue como vice-lanterna. No próximo sábado (17), o Fortaleza recebe o Internacional-RS, na Arena Castelão, às 17h. No domingo (18), o CSA encara o Fluminense, às 16h, no Maracanã. As partidas serão válidas pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.