Em jogo marcado por perna quebrada de André Gomes, Everton e Tottenham empatam

Em jogo marcado pela grave lesão do português André Gomes, que quebrou a perna após carrinho do sul-coreano Son Heung-min, o Everton, jogando em casa, buscou o empate com o Tottenham nos acréscimos. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, terminou empatada em 1 a 1, neste domingo (3).

O resultado impede que o Tottenham encerre o jejum de vitórias e comece a reagir no torneio. O time londrino não vence há quatro jogos e tem dificuldade para engatar uma sequência de vitórias. O atual vice-campeão europeu é apenas o 11º colocado, com 13 pontos.

O Everton também protagoniza um começo oscilante no torneio. Com apenas três vitórias, a equipe de Richarlison e Bernard soma 11 pontos e está perto da zona de rebaixamento. Ocupa, no momento, o 17º lugar e é o primeiro time fora da degola.

A partida foi equilibrada e o resultado acabou sendo condizente com o que os adversários produziram em campo. Dele Alli marcou para os Spurs, aos 18 do primeiro tempo e o Everton buscou o empate nos acréscimos, aos 52 minutos de jogo, com o atacante turco Tosun.

A partida teve 12 minutos de acréscimos em razão da longa paralisação da partida para o atendimento a André Gomes. Quando o Tottenham ainda vencia por 1 a 0, Son, que vinha se estranhando com o português, deu um carrinho lateral no adversário, que acabou quebrando a perna.

A cena forte gerou comoção dos jogadores. Alguns chegaram até a rezar em campo. O próprio Son, ao perceber a gravidade da lesão do ex-jogador do Barcelona, se desesperou no gramado e começou a chorar. Ele foi expulso pela entrada.

Leicester City

O Leicester segue em grande fase no Campeonato Inglês. Fora de casa, o time do técnico Brendan Rodgers derrotou o Crystal Palace por 2 a 0 e se manteve no terceiro lugar, com os mesmos 23 pontos do Chelsea, o quarto, mas à frente por saldo de gols superior. São dois pontos a menos que o vice-líder Manchester City e oito do líder Liverpool. O Crystal Palace é o nono, com 15 pontos.

Os dois gols saíram no segundo tempo. O zagueiro turco Soyuncu abriu o placar aos 12 minutos e o veterano artilheiro Jamie Vardy decretou o triunfo com um gol no final da partida.