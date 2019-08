Dirigente do Grêmio sobre propostas por Éverton Cebolinha: "Não temos nada"

O atacante cearense Éverton "Cebolinha" foi alvo de clubes europeus após se destacar na Copa América em junho, mas as negociações 'esfriaram', restando poucos dias para fechar a janela de transferências. Quem admitiu surpresa com a ausência de propostas oficiais foi o diretor de futebol do Grêmio, Deco Nascimento.

"Esperávamos uma enxurrada de propostas e não veio nada", declarou o gerente do Grêmio durante apresentação do atacante Luciano, novo reforço gremista.

Atualmente, Éverton é considerado um dos melhores jogadores atuando em solo brasileiro e virou titular da seleção brasileira na conquista da Copa América, quando foi eleito o melhor jogador da final. O Arsenal, da Inglaterra, fez uma sondagem ao Grêmio, mas se assustou com os valores pedidos pelo time gaúcho.

Em seguida, o dirigente completou sobre o jogador de 23 anos. "Quanto ao Everton, depois daquele absurdo que ele jogou na Copa América, a gente esperava que aparecessem uma enxurrada de propostas. Mas não temos nada até agora. Então, aguardemos. Mas Tomara que não venham", finalizou.

Quem aguarda ansiosamente um desfecho da negociação é o Fortaleza. O Tricolor Cearense detém 10% dos direitos do jogador.