Deschamps renova contrato para ser técnico da França até Copa de 2022

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou, nesta terça-feira (10), a renovação do contrato do técnico da seleção do país, Didier Deschamps, até a Copa do Mundo do Catar, que será realizada em 2022, na qual os "Bleus" defenderão o título.

"Estou muito orgulhoso, muito feliz em continuar a aventura, embora nosso objetivo mais próximo seja a Eurocopa 2020 e sua preparação", declarou o técnico de 51 anos, que assumiu o comando da seleção da França em 2012 e tinha contrato até a Euro-2020.

Deschamps compareceu nesta terça (10) a uma coletiva de imprensa na sede parisiense da FFF ao lado de Noel Le Graet, presidente da entidade desde 2011.

"O contrato não contém qualquer cláusula negativa", afirmou Le Graet ao ser questionado se um eventual fracasso na Eurocopa poderia ter consequências na situação do treinador. "Durante uma competição importante como a Euro, é importante que o técnico tenha tranquilidade sobre seu futuro", continuou.

O próprio Deschamps afirmou diversas vezes que a renovação de seu contrato aconteceria após a França garantir classificação para a próxima Eurocopa.

Os Bleus conseguiram a vaga para a competição continental em novembro e já sabem que enfrentarão na fase de grupos Alemanha, campeã do mundo em 2014, e Portugal, atual campeão europeu. O quarto integrante do grupo ainda será definido.