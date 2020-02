David marca 1º gol pelo Fortaleza e fala sobre Sul-Americana: "Disposto a ajudar"

Autor de um dos três gols do Fortaleza sobre o Santa Cruz, neste sábado (8), pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão, David comemorou o feito e afirmou que estará pronto para ajudar o Tricolor do Pici no duelo diante do Independiente, na próxima quinta-feira (13), às 21h30, na Argentina.

"Eu estava treinando com um personal (trainer), mas estava sem contato com bola. Estou sempre preparado, como falei para o Rogério (Ceni) que estava preparado para hoje. Estou trabalhando duro no dia a dia e se o Rogério precisar, estarei disposto a ajudar e vou até onde aguentar", afirmou o atacante.

Vindo de uma temporada embaixa no Cruzeiro, onde acabou rebaixado para à Série B do Brasileirão, o atacante contou que a confiança no trabalho de Ceni e o elenco forte do Tricolor foi um dos motivos para que ele escolhesse vestir a camisa do Leão.

"É grupo que eu já conhecia por jogar contra, qualificado. Esse foi um dos principais motivos por eu vir, também por confiar no trabalho do Rogério. Apesar de nunca ter jogado junto com nenhum (jogador), estou bem a vontade", revelou.

Ainda sem estar na melhor física, David afirma que está trabalhando para que possa ficar 100% o mais rápido possível e comemorou o primeiro gol marcado pelo Fortaleza.

"Feliz em marcar meu 1º gol e ajudar minha equipe. Na quarta pude ajudar e hoje comecei jogando. Isso dá confiança", disse. E seguiu. "Estou trabalhando para voltar a minha forma física o mais rápido".

De olho na jogo pela Sul-Americana, o atacante conta que sabe as dificuldades que irá encontrar contra os argentinos, mas que confia na qualidade do grupo leonino para retornar à Fortaleza com a vitória.

"Estou pronto. Lógico que é um outro campeonato, jogo diferente, time argentino, que exige muita força físico. Temos jogadores rápidos. Mostramos hoje que temos qualidade para chegar e voltar com o resultado positivo", finalizou.

Na próxima quinta-feira (13), o Fortaleza encara o Independiente, às 21h30, em Avellaneda, pela 1ª fase da Sul-Americana.