Cruzeiro volta na decisão e admite pagar multa rescisória de Rogério Ceni ao Fortaleza

O Cruzeiro voltou na decisão e confirmou que vai pagar a multa rescisória de Rogério Ceni ao Fortaleza, avaliada em R$ 1 milhão. Inicialmente, o presidente do clube mineiro, Wagner Pires de Sá, havia dito que a quantia era responsabilidade do novo técnico, mas mudou o discurso após a repercussão e, ao GloboEsporte.com, esclareceu que vai arcar com o valor.

O Fortaleza liberou o treinador antes do fim do contrato, que se estendia até o fim de 2019, acreditando que o montante seria depositado na conta da equipe. A quantia estava prevista em cláusula de segurança que também seria aplicada ao clube caso demitisse Ceni antes do período estipulado. O valor é referente ao restante do salário pendente ao técnico, que recebia R$ 250 mil por mês - no Cruzeiro, o valor será de R$ 450 mil.

Em entrevista mais cedo, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou que o próprio Ceni revelou pagamento da multa através do Cruzeiro. "A nossa multa contratual e o nosso acordo é com o Rogério Ceni. Eu não intermediei nenhuma situação com o Cruzeiro. Mas o Rogério verbalizou para a gente que o Cruzeiro é quem vai pagar este valor", ressaltou o dirigente.

Enquanto aguarda o pagamento, a equipe já anunciou um substituto para Ceni. Trata-se de Zé Ricardo, oficializado pela equipe nesta segunda-feira (12) com vínculo até o fim da Série A do Brasileiro. Pela competição, o Leão enfrenta o CSA, às 20 horas, no Rei Pelé, pela 14ª rodada. No duelo, Marconne Montenegro, treinado do sub-20 leonino, comanda a equipe interinamente.