Cristovam quer reencontrar vitórias no Ceará e cobra: "Temos que minimizar os erros"

O clima em Porangabuçu não está positivo após o empate em 0 a 0 do Ceará com o Botafogo neste sábado (14), na Arena Castelão. Sem vencer há 5 jogos no Brasileirão, o Vovô teve ótimas chances para sair na frente do marcador contra a equipe carioca, mas não as aproveitou. Para o lateral Cristovam, o momento agora não é de tristeza pelo resultado e cobrou uma melhora na postura do time.

"Não adianta ficar aqui lamentando porque erramos. É melhorar na prática, lá dentro. O professor é capacitado. Infelizmente, todo mundo passa por essa fase. Temos que mudar o ambiente, melhorar e aprender", disse o atleta.

Cristovam destacou a importância de manter uma sintonia entre os 11 em campo e alertou sobre o que deve ser mudado para que o Ceará volte a conquistar vitórias.

"A partir do momento que tu veste uma camisa grandiosa como a do Ceará, tem que agregar, melhorar. O coletivo é muito importante pra melhorar o individual de cada um. Precisamos estar em sintonia. Tudo se atrela às vitórias. Às vezes, os erros são escondidos quando há vitória. Precisa ser corrigido o que estamos fazendo de errado. Vamos melhorar isso no segundo turno. Eu preciso marcar melhor, atacar melhor, os zagueiros também, os volantes também", contou o defensor.

Contra o CSA

O 2º turno começa com um adversário que o Alvinegro goleou por 4 a 0 na 1ª rodada do Brasileiro: o CSA, atual 18º colocado na tabela de classificação. Cristovam não enxerga a posição como um fator que facilita contra o oponente, que joga em casa neste domingo, às 16h, no Rei Pelé.

"Jogo difícil. Não importa se tá lá em cima ou lá embaixo da tabela. Temos que minimizar os erros para sair vitoriosos de lá. Vamos entrar com muito respeito. Colocando o que o professor quer que a gente faça dentro de campo. Sabemos dos resultados do CSA, mas dentro de campo não vai mudar nada. Qualquer jogador do CSA tem qualidade para fazer gol", afirmou o jogador.

O camisa 2 irá substituir Samuel Xavier na lateral direita pois o titular cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, recebido contra o Botafogo. Será somente a 3ª partida como titular do reserva, que não se intimida pela pressão de jogar no lugar de um dos pilares do time.

"A mídia e a torcida não avalia o jogador pelo treino, mas sim pelo jogo. Claro que queríamos ver o Samuel jogando, mas ele não vai estar e eu vou, e darei conta do recado", disse Cristovam.