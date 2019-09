Ceará pressiona, mas para em Gatito Fernández e empata sem gols com o Botafogo

Em duelo de alvinegros válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série A do Brasileirão, o Ceará recebeu o Botafogo, na Arena Castelão, na noite deste sábado (14), e empatou sem gols. O resultado fez o Vovô chegar aos 22 pontos, mas acabou caindo para a 13ª posição da tabela, já que o Vasco venceu a Chapecoense-SC, chegou aos 23 pontos e subiu para o 12º lugar.

O jogo

Apoiado por sua torcida, que fez mosaico antes da bola rolar em apoio ao Setembro Amarelo, o Ceará foi superior durante todo o primeiro tempo e obrigou o goleiro Gatito Fernández a trabalhar bastante para evitar que sua equipe saísse com o revés no placar. Leandro Carvalho, Thiago Galhardo e Lima foram os jogadores que mais deram trabalho ao arqueiro botafoguense. Pelo outro lado, Diogo Silva sequer precisou fazer alguma defesa importante. Com 14 finalizações do Vovô contra apenas uma da equipe visitante nos primeiros 45 minutos do confronto, os donos da casa abusaram de cometer falhas na hora de finalizar para o gol.

Na etapa final, pouca coisa mudou. O Vovô continuou dominando a partida, mas as falhas na hora de decidir o último passe e a grande partida do paraguaioGatito Fernández impediram que os donos da casa pudessem sair com o resultado positivo. Apático, o Botafogo não deu trabalho a Diogo Silva, que pouco apareceu no jogo.

Com o resultado, o Ceará foi aos 22 pontos, mas foi ultrapassado pelo Vasco, que venceu a Chapecoense e foi para 23 pontos. Agora, o Alvinegro de Porangabuçu é o 13º da tabela.

O Vovô volta a campo no próximo domingo (22), quando encara o CSA-AL, no estádio Rei Pelé, às 16h, pela primeira 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.