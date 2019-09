Corinthians estreia novo uniforme contra o Ceará

A fornecedora de material esportivo Nike lançou nesta sexta-feira (6) a nova terceira camisa do Corinthians. A estreia do material ocorre contra o Ceará, sábado (7), às 11 horas, em Itaquera, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro.

A camisa é preta e estampada com tons de branco com imagens da invasão ao Maracanã, em 1976, além de patches em referência a 2000 e 2012. A forte concentração de torcedores em jogos do Corinthians longe de São Paulo é motivo de orgulho para o clube. Naquela época, o time vivia um longo jejum de títulos e colocou mais de 70 mil torcedores no estádio para a semifinal do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense.

Até um filme sobre este momento histórico foi lançado. Nos Mundiais de 2000, no Rio de Janeiro, e de 2012, no Japão, também houve grande contingente de corintianos nos estádios, o que criou uma marca e o tema da campanha para a terceira camisa.

Anteriormente, o Corinthians apostou em homenagem ao piloto Ayrton Senna (preta com listras douradas, em 2018), à cidade de São Paulo e ao Terrão (grafite com laranja, em 2017), ao inexplicável (listras azuis, em 2016), ao Terrão (laranja, em 2015), além de modelos nas cores amarela, azul, cinza, vinho, bege e roxa.