Conmebol fará vistoria à Arena Castelão, visando à Copa Sul-Americana

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), fará nesta quarta-feira (14), em horário a ser informado, uma vistoria na Arena Castelão. A finalidade dessa vistoria é saber em que condições está a Arena, no que se refere à realização de jogos da Copa Sul-Americana naquela praça de esportes.

Os dirigentes da entidade sul-americana e da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, estão projetando que os clubes cearenses, Ceará - 9º colocado na Série A do Brasileiro e Fortaleza, 12º com 17 pontos), poderão confirmar as suas participações na Copa Sul-Americana ao final do Brasileirão.

Como se sabe, os clubes situados até a 12ª posição na tabela de classificação, têm direito de participar da Copa Sul-Americana. A colocação de todos no final do Brasileirão poderá alterar a ordem dos participantes, porém, o que importa no momento é que ambos, Ceará e Fortaleza, estão dentro da faixa de pontuação exigida.

Diante das boas campanhas dos dois representantes cearenses, a Conmebol resolveu logo antecipar essa vistoria.

Ceará e Fortaleza apresentam boas médias de público no Brasileirão Foto: arquivo / SVM

A informação foi confirmada pelo presidente da FCF, Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, que se encontra na CBF e já havia tomado conhecimento dessa visita dos dirigentes sul-americanos.

"A vistoria será feita pela Comissão de Estádios da Conmebol,a qual vai vistoriar o nosso estádio, a Arena Castelão, tendo em vista que há a possibilidade, em 2020, de Ceará ou Fortaleza participarem da Copa Sul-Americana ou Libertadores e assim o nosso estádio precisa se adequar, não só às determinações da CBF, de hoje, como também da Conmebol", explicou o presidente Mauro.

Mauro Carmélio se encontra na CBF e os dirigentes da Conmebol serão recepcionados pelo diretor de planejamento e segurança de estádios da FCF, Josimar de Carvalho. Estarão presentes também os secretários de esportes do Estado e do Município.

"O trabalho é específico. No caso se houver alguma necessidade, o Governo do Estado, através do seu secretário de esportes, Rogério Pinheiro, já nos garantiu que haverá modificações para adequar àquela situação.Eu entendo que não, porque nossa arena é completa, não haverá problema de adequação, contudo, vamos aguardar o relatório para ver que providências tomar", disse o presidente Mauro Carmélio.