Confira locais em Fortaleza para assistir à final da Champions League

Pela segunda vez na história, a final da maior competição de clubes do mundo será definida entre equipes inglesas. Neste sábado, às 16h, Liverpool e Tottenham se enfrentam no Wanda Metropolitano, em Madrid, em busca do título da Champions League 2019. Com todos os olhos voltados para a disputa do campeão europeu, diversos locais em Fortaleza já se prograram para exibir a partida.

Veja os lugares para acompanhar Liverpool x Tottenham

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza - Sala 3

Valores: R$ 60 para sala tradicional (R$ 30 meia)

UCI Shopping Parangaba

Valores: R$ 60 para sala tradicional (R$ 30 meia)

Cinemas Cinépolis Riomar - Sala 10

Valores: R$ 60,00 para Sala Tradicional (R$ 30,00 meia); R$ 80,00 para a Sala VIP (R$ 40,00 meia)

Órbita Bar

Gratuito - a partir das 15h

Endereço: rua Dragão do Mar, 207 - Praia de Iracema

Bull Beer House

Gratuito - a partir das 15h

Endereço: rua Gustavo Sampaio, 800 A - Parquelândia

Bar do Railson

Gratuito

Endereço: R. Juvenal de Carvalho, 864 - Fátima