A janela de verão do mercado de transferências europeu já está aberta, mas os clubes já divulgaram as camisas que irão usar na temporada 2019/2020. Com clubes tradicionais trocando de fornecedor de material esportivo e outros ousando com designes e cores chamativos, a expectativa para as competições voltarem só aumentam.

Confira abaixo os novos mantos, divididos por países:

França

Paris Saint-Germain Foto: Divulgação

Olympique de Marseille Foto: Divulgação

Monaco Foto: Divulgação

Olympique Lyonnais Foto: Divulgação

Lille Foto: Divulgação

Inglaterra

Manchester United Foto: Divulgação

Manchester City Foto: Divulgação

Arsenal Foto: Divulgação

Chelsea Foto: Divulgação

Leicester Foto: Divulgação

Liverpool Foto: Divulgação

Itália

Internazionale de Milão Foto: Divulgação

Milan Foto: Divulgação

Juventus Foto: Divulgação

Roma Foto: Divulgação

Napoli Foto: Divulgação

Espanha

Barcelona Foto: Divulgação

Real Madrid Foto: Divulgação

Valencia Foto: Divulgação

Atlético de Madrid Foto: Divulgação

Alemanha

Bayern de Munique Foto: Divulgação

Borussia Dortmund Foto: Divulgação

Borussia Monchengladbach Foto: Divulgação