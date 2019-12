Com queda do Cruzeiro, só três clubes considerados gigantes do Brasil nunca caíram para Série B

Pela primeira vez em sua história, o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, o clube mineiro permaneceu na 17ª posição da tabela.

Agora, restam apenas três times na lista dos que nunca foram rebaixados da série principal do Brasileiro: Santos, São Paulo e Flamengo –último campeão da disputa. Desses, só o clube carioca competiu em todas as edições do torneio, que começou em 1971. Santos e São Paulo boicotaram a edição de 1979. Antes do Campeonato Brasileiro, havia outras competições de caráter nacional, como a Taça Brasil.

Com 36 pontos somados, o Cruzeiro só venceu sete das 37 partidas que disputou, e passou 19 rodadas na zona de rebaixamento. A melhor colocação que a equipe mineira alcançou ao longo do campeonato foi a sétima posição, ainda na terceira rodada.

A equipe quase foi rebaixada em 2011, quando somou 43 pontos. Na última rodada, porém, uma vitória de 6 a 1 sobre o Atlético-MG adiou a ida para a Série B.

Neste ano, também foram rebaixados para a série B o CSA, a Chapecoense e o Avaí. Já o Bragantino, o Sport, o Coritiba e o Atlético-GO foram promovidos e vão disputar a Série A em 2020.

Não é incomum que times que já venceram o Brasileiro caiam para a segunda divisão. O período que passam na Série B costuma ser curto. Neste século, a maioria dos campeões que foram rebaixados voltaram à elite do Brasileiro no ano seguinte, casos de Corinthians, Inter, Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio.

Grandes que já caíram

Internacional

2016

Vasco

2015

2013

2008

Palmeiras

2014

2002

Botafogo

2014

2002

Corinthians

2007

Atlético/MG

2005

Grêmio

2004

1991

Fluminense

1997