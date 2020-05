Com dúvidas sobre sedes, Uefa adia reunião sobre Eurocopa

A Uefa anunciou nesta segunda-feira que decidiu adiar sua reunião do Comitê Executivo marcada para o dia 27 de maio como resultado de "alguns negócios inacabados relacionados a um pequeno grupo" de sedes da Eurocopa, adiada para 2021.

De acordo com o comunicado, a Confederação Europeia afirma que a reunião será realizada no dia 17 de junho. "Devido à existência de algumas questões pendentes em relação a um pequeno número de locais propostos para a reorganização da Eurocopa no próximo ano "

A competição está programada para ser realizada de 11 de junho a 11 de julho de 2021 em 12 cidades de 12 países europeus. A abertura acontecerá em Roma, na Itália, e a fase final em Londres, na Inglaterra.

De acordo com a Uefa, a reorganização do campeonato pode trazer problemas para algumas cidades-sede devido à pandemia causada pela covid-19. "A ideia é que continuemos nas mesmas cidades. Conversamos com nove delas e tudo está resolvido. Mas com outras três, temos alguns problemas", admitiu o presidente Aleksander Ceferin, na semana passada, em entrevista ao canal beIN Sports.

"Vamos continuar as negociações e, a princípio, manteremos (a Euro) em 12 cidades. Caso contrário, estamos dispostos a fazê-la em seis, oito ou nove sedes", acrescentou.