Com coronavírus na equipe, McLaren não disputará GP da Austrália

A McLaren anunciou nesta quinta-feira (12) que não disputará o GP da Austrália após identificar um funcionário da equipe com coronavírus. De acordo com a escuderia, a F-1 e a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) já foram comunicadas da decisão de não correm a prova inaugural do circuito, que está marcada para domingo (15). O início dos treinos está previsto para esta quinta-feira.

A McLaren chegou a viajar para Melbourne, assim como as outras nove equipes que disputam a F-1. Até o momento, a escuderia britânica foi a única a anunciar a desistência da corrida.

"A equipe se preparou eventualmente para isso e está oferecendo suporte ao seu funcionário, que agora entrará em período de quarentena. A escuderia está cooperando com as autoridades competentes para assistir suas investigações e análises", disse a McLaren em comunicado.

A F-1 também se pronunciou sobre o caso e disse estar, juntamente com a FIA, "coordenando com as autoridades competentes os próximos passos. Nossa prioridade é a segurança dos fãs, das equipes e de todo o pessoal envolvido na corrida".