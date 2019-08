Circuito Cearense de Jangadas leva emoção ao mar do Cumbuco neste domingo

Dia de sol e vento forte é cenário cotidiano para os pescadores cearenses, mas, neste domingo (11), a emoção foi mais forte devido ao 19º Circuito Cearense de Jangadas - Caucaia, com partida e largada na faixa de areia da Barraca Divina Maria, na Praia do Cumbuco.

A prova começou às 10h45 e foi concluída por volta de 12h com a vitória da jangada Matheus IV, do Serviluz. Logo em seguida, chegaram as jangadas Mar do Sertão, Ysadora, Ceilândia e Mana.

Conduzida por Preto e Carimbó, a Matheus IV levou o 3º lugar na primeira etapa do circuito, em julho, na modalidade paquete, tipo menor de jangada.

Na etapa deste domingo, os paquetes tiveram largada em seguida às jangadas, por volta de 10h55. Na modalidade, Rael ganhou a disputa, Ana Lúcia, que havia atingido o primeiro lugar em julho, e Deus Maravilhoso estiveram em seguida no pódio.

Diferente de outras competições, largada e chegada foram com as embarcações na areia da praia. Os participantes precisavam contornar três boias, com distância de cerca de 2,5 km entre elas, enfrentando ventos de 28 km/h. Durante o trajeto, a jangada São José desistiu após se distanciar dos primeiros colocados.

Mana foi a jangada que liderou o começo da prova, ao lado de Ceilândia, Matheus IV e Ysadora. Após cruzar a primeira boia, a disputa ficou entre Ceilândia e Mana, mas na fase final do campeonato o primeiro lugar foi concorrido entre Matheus IV, Mar do Sertão e Ysadora.

Comentarista do evento, José Fernandes, conhecido como Zé do Luca, disse que a variação na liderança durante a prova se dá pela técnica aplicada para realizar o contorno das boias. “Aqui a correnteza marinha é muito forte, a onda é mais alta, e tudo isso dificulta mais”, explica.

“Voando em cima do mar”

O cenário bonito da praia estava expresso nos títulos das jangadas que também levaram ao mar a religiosidade e as homenagens à natureza e às famílias dos pescadores. Na areia, as barracas de praia pareciam pequenas quando comparadas às embarcações e, como trilha sonora, uma banda de música popular animava as pessoas que acompanhavam a competição.

Secretário de Turismo e Cultura de Caucaia, Paulo Guerra, estava acompanhando a competição e destacou a relevância do evento. "É muito importante porque a gente chama a atenção da sociedade para o pescador e o jangadeiro que são os nossos heróis. A Vila do Cumbuco começou com os pescadores, a própria história do Cumbuco se confunde com os jangadeiros"

Hoje quem entende de mar são os nossos jangadeiros, a festa é deles e estamos aqui para aplaudí-los

Preparação

Os pescadores participantes suspenderam as atividades em alto mar para reforçar a preparação para o 19º Circuito Cearense de Jangadas. Entre as atividades, o competidores fizeram reformas, aprimoramentos e testes nas embarcações durante toda esta semana.

O Circuito de Jangadas agora passa a fazer parte do calendário fixo dos eventos promovidos por Caucaia, a partir desta edição. Conforme a Secretaria de Turismo e Cultura de Caucaia, a competição pode reforçar a economia da região, além dar visibilidade à história da cidade.