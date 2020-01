Ceni comemora 1ª vitória oficial no ano e elogia atuação de Mariano Vázquez: "Uma surpresa pra mim"

O Campeonato Cearense 2020 começou com grandes emoções para o Fortaleza. A vitória contra o Caucaia, nesta terça-feira (28), veio no apagar das luzes do Presidente Vargas. Nos acréscimos, Cariús fez o gol solitário do Tricolor, que veio com time reserva para a estreia na 2ª fase do estadual. Na coletiva pós-jogo, o treinador Rogério Ceni explicou que um dos principais ensinamentos que dá ao seu grupo é nunca abrir mão do triunfo.

"Agredimos enquanto podíamos. O Fortaleza foi extremamente merecedor do resultado. Fomos atrás da vitória os 90 minutos. Não podemos abrir mão dela", falou o técnico tricolor.

O 1º gol de Cariús com a camisa tricolor foi muito comemorado, mas o destaque de Ceni foi para quem deu a assistência: o meia argentino Mariano Vázquez, que fez, segundo o comandante, sua melhor atuação pela equipe cearense.

"Falei que era o jogador mais experiente (Cariús) do grupo no Cearense. Protege bem a bola, tem boa finalização. Vai nos ajudar muito no ano. E o Mariano fez sua melhor partida pelo Fortaleza. Hoje, jogou na posição que mais gosta. Quando baixou como 2º volante, foi uma surpresa pra mim quando deu aquela arrancada para o lance do gol. Meio gol tem que ser dado pra ele", revelou o treinador, que usou pouco o atleta em 2019.

Apesar do bom desempenho dos reservas, Rogério não deixou de cobrar por reforços, que vão chegando aos poucos, como o ponta David Fonsenca, encaminhado para o Leão do Pici. Para o comandante, o grupo se vira com as poucas opções de alterações que possui.

"Não sei se esse esquema será usado outras vezes. Depende dos jogadores que vão chegar. Temos laterais para substituir, mas não extremos. Precisamos de peças para revesar as funções e não causar desgaste. Tentamos modelar o time com as possibilidades que temos", falou Ceni.

O próximo compromisso do Fortaleza é contra o Ceará, no Clássico-Rei de sábado (1), pelo Nordestão. No Cearense, recebe o Atlético no Castelão na quarta-feira.