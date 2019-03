Dyogo Alves, um dos cearenses que sobreviveu à tragédia do CT do Flamengo, fez uma tatuagem em homenagem aos amigos que morreram no incêndio.

- Jamais serão esquecidos! Sempre levarei vocês comigo! - escreveu no Instagram.

Dyogo ganhou notoriedade no Ceará ao se destacar com grandes atuações e a personalidade que exige a posição de goleiro. Já aos 12 anos de idade, ele assumiu a titularidade da sua categoria e foi conquistando títulos. Foi assim nos anos de 2016 e 2017, quando se sagrou campeão sub-13.

Em fevereiro, um incêndio de grandes proporções no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, acabou vitimando 10 atletas e deixando outros três feridos. Todas as vítimas foram identificadas: Athila Paixão, de 14 anos; Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas; 14 anos; Bernardo Pisetta, 14 anos; Christian Esmério, 15 anos; Gedson Santos, 14 anos; Jorge Eduardo Santos, 15 anos; Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos; Rykelmo de Souza Vianna, 16 anos; Samuel Thomas Rosa, 15 anos; Vitor Isaías, 15 anos.