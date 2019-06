Cearense Mabelly Lima busca bi do Campeonato Europeu de Luta Livre, na França

A lutadora Mabelly Lima, participante do Contender Series (Reality do UFC), embarcou nessa terça feira (5) rumo a Europa. A atleta, natural de Limoeiro do Norte, participará pelo segundo ano consecutivo do Campeonato Europeu de Luta Livre esportiva 2019, em Paris.

Mabelly faturou no ano passado duas medalhas de ouro, conquistando no peso Absoluto. Em 2019, a limoeirense retorna a Paris em busca de uma nova conquista. Em sua carreira no MMA, Mabelly tem 8 vitórias e uma derrota e já conquistou títulos importantes como cinturão peso mosca do Limo Fight e o cinturão latino americano na Argentina em 2017, pelo Mixed Real World Fighters. Começou a treinar artes marciais com o professor Gean do Vale (seu técnico até hoje), líder da equipe Master Kombat.