Cearense Carol Horta e dupla perdem para os Estados Unidos e disputam bronze no vôlei de praia

A cearense Carol Horta e sua dupla Ângela foram derrotadas pelas americanas Pardo e Cook, na tarde desta segunda-feira (29), pela semifinal do vôlei de praia no Pan-Americano de Lima, no Peru. Com o placar de 2 sets a 0 (24/22 e 21/16), agora as brasileiras encaram Delís e Martínez, dupla cubana, em busca do bronze na modalidade.

Depois de um belo resultado por 2 a 0 sobre a dupla colombiana no último domingo (28), pelas quartas de final, as brasileiras sofreram o primeiro revés na competição. Derrotadas por 2 sets a zero, a dupla sul-americana terá a Cuba como adversária na briga pelo terceiro lugar.

A partida acontece nesta terça-feira (30), às 14h30 do horário de Brasília.