Ceará x Botafogo: confira preços e onde comprar os ingressos do jogo deste sábado (14) no Castelão

Os ingressos para o jogo entre Ceará e Botafogo pela 19ª rodada do Brasileirão começam a ser vendidos neste domingo (8), a partir das 13h, na loja física do clube no Shopping Aldeota. O confronto será na Arena Castelão, às 21h do sábado (14). Somente 2 pontos estão entre o time carioca e o cearense na tabela de classificação, com a equipe de Enderson Moreira na 12ª posição com 21 pontos, enquanto o Botafogo tem 23 na 10ª.

A partir desta segunda-feira (9), os bilhetes para o confronto podem ser adquiridos online em cearasc.com/ingressos e nas lojas oficias do Alvinegro.

Confira abaixo os setores, os acessos, os valores e onde comprar:

Torcida do Ceará

Cadeira Inferior Norte (portões M, O e Q): R$ 40,00(inteira) e R$ 20,00(meia)

Cadeira Inferior Central (portões I e K): R$ 40,00(inteira) e R$ 20,00(meia)

Cadeira Inferior Sul (portões C e E): R$ 40,00(inteira) e R$ 20,00(meia)

Cadeira Especial (portão A2): R$ 80,00(inteira) e R$ 40,00(meia)

Cadeira Premium (portões A1 e A2): R$ 140,00(inteira) e R$ 70,00(meia)

As recargas para o plano Time do Povo também terão seu início neste domingo, 08/09.

Torcida visitante

Cadeira Especial (portão A5) R$ 80,00(inteira) e 40,00(meia)

Pontos de venda

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE

- Ingresso ONLINE: cearasc.com/ingresso (Somente INTEIRA)