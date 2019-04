Ceará vence o Salgueiro e avança para as quartas da Copa do Nordeste

O Ceará venceu neste sábado o Salgueiro por 3 a 1 no estádio Cornélio de Barros, em Pernambuco e se classificou para as quartas de finais da Copa do Nordeste. A vitória deixou o Vozão na 1ª colocação do Grupo B, com 18 pontos, e assim, enfrentará o Náutico, em jogo único no Castelão, pelas quartas de finais. O time pernambucano foi o 4º colocado do Grupo B, com 15 pontos.

Na partida de hoje, o técnico Lisca escalou uma equipe reserva, com seus titulares visando o duelo de quarta-feira contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, às 21h30 em Itaquera. Para avançar direto, o Vozão precisará vencer por 3 gols de diferença. Se conseguir por dois, a vaga será decidida nos penaltis.

O Ceará entrou em campo precisando de apenas um empate para garantir sua vaga nas quartas de finais da Copa do Nordeste. Mas o Alvinegro desde o início mostrou que queria a vitória e definiu o jogo ainda no 1º tempo.

Já melhor no jogo, o Ceará chegou ao gol aos 12 minutos, com Fernando Sobral cruzando na área para Eduardo Brock cabecear e abrir o placar: 1 a 0.

Com o gol cedo, o Ceará continuou atacando e logo marcou o segundo, aos 17 minutos. Roger recebeu passe açucarado de Fernando Sobral, bateu no gol, a bola quicou no gramado e enganou o goleiro do Salgueiro: 2 a 0.

Com a boa vantagem construída nos primeiros minutos, o Ceará atacava com tranquilidade e criava chances. Aos 34 minutos, Leandro Carvalho fez grande jogada, tocou para Fernando Sobral, que bateu no gol e o goleiro fez bela defesa.

Mas no ataque seguinte, Fernando Sobral, o nome do jogo, marcou um golaço: Roger tocou para o meia, que driblou o zagueiro de forma espetacular e finalizou com categoria: 3 a 0.

Com o duelo praticamente definido, o Ceará voltou para a 2º tempo com o objetivo de administrar a vantagem. O time até criou mais uma chance do Wescley, mas permitiu em seguida uma grande pressão do Salgueiro, que diminuiu aos 29 minutos com golaço de bicicleta de Renato e por pouco não voltou para o jogo ao perder mais duas boas chances.

Mas depois dos 40 minutos o Vozão passou a controlar o jogo no ataque e segurou a importante vitória que não só o classificou para as semifinais, como o colocou na liderança, garantindo o mando de campo para a semifinal em jogo único com o Náutico.