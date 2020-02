Ceará vence na reestreia de Enderson Moreira e se classifica para 2ª fase da Copa do Brasil

Em jogo que marcou a reestreia de Enderson Moreira no comando técnico do Ceará, o Alvinegro de Porangabuçu encarou o Bragantino-PA, no estádio Diogão, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Luiz Otávio e Bergson marcam para o Vovô, que conquistou a primeira vitória do ano fora de casa pela primeira, e Canga diminuiu para os donos da casa. Com o resultado, a equipe cearense está classificada para a segunda fase da competição nacional.

O jogo

Vindo empolgado após uma vitória na última rodada pelo Campeonato Paraense, os donos da casa iniciaram o jogo indo para cima, mas quem chegou de forma perigosa foi o Vovô foi Rafael Sóbis e Leandro Carvalho, mas foram parados pelo goleiro do Tubarão de Caeté.

Com o gramado em estado ruim, tendo muitos buracos, o Vovô teve dificuldades de colocar a bola no chão e trocar passes em busca de oferecer perigo ao adversário, como é seu estilo de jogo.

O único lance de primeiro do Bragantino veio na metade da partida com Romário. Em bola levantada na área, o zagueiro subiu sozinho e cabeceou no canto direito do gol do Vovô, mas a bola foi embora pela linha de fundo sem levar perigo para Fenando Prass.

Crescendo na partida e tomando conta da posse de bola sem levar sustos em sua defesa, o Vovô abriu o marcador no último lance do primeiro tempo com Luiz Otávio. Felipe Silva cobrou escanteio e Romário afastou de cabeça, mas Fernando Sobral ficou com o rebote e chutou para a área. A bola foi em cima do capitão alvinegro, que teve tempo de projetar o corpo e bater para o gol dando a vitória parcial para o Ceará na primeira etapa.

Retornando para a etapa final sem mudanças, o Vovô pecou bastante na toque de bola e nas finalizações. Repetindo o primeiro tempo, onde teve maior posse de bola, os alvinegros criaram e por muito pouco não ampliaram o placar com Leandro Carvalho.

Em lançamento à meia altura na área, a bola passou por Rafael Sóbis e por toda defesa do Tubarão de Caeté e sobrou para Leandro. O camisa 80 dominou a bola e bateu no canto direito do gol, mas Axel Lopes, que já havia feito outras duas grandes defesas em batidas de fora de Sóbis, impediu o segundo gol do Vovô na partida.

O que parecia estar decidido para o Vovô, se tornou tensão no fim da partida. Isso porque aos 43 minutos os donos da casa empataram. Bilau recebeu na esquerda, infiltrou na área e bateu para o gol. Fernando Prass falhou, deixando a bola passar por baixo de seu corpo e sobrar para Canga empurrar para deixar tudo igual no marcador.

No entanto, o alvinegro selou sua classificação com gol aos 49 minutos do segundo tempo. O lance aconteceu após troca de passes entre Fernando Sobral, Mateus Gonçalves e Vinicius Vina. O meia, que havia entrada na vaga de Felipe Silva aos 40, tocou para Bergson na área e o centroavante deu um toquinho na saída do goleiro tricolor para marcar o gol da vitória alvinegra.

Com o resultado, o Ceará está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. O Vovô já volta a campo no próximo sábado (15), quando recebe o Bahia, às 16h, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.