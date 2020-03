Ceará suspende todas as atividades de futebol até o fim de março em função do coronavírus

Seguindo uma tendência mundial, o Ceará resolveu acompanhar as recomendações dos organismos de saúde e suspender todas as atividades do futebol profissional e das categorias de base até o dia 30 de março.

A notícia foi divulgada pelo clube nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira (17), horas depois da Federação Cearense de Futebol (FCF) decidir suspender o campeonato estadual.

Ainda na noite de ontem, a Copa do Nordeste também foi paralisada, somando-se à Copa do Brasil, competições em que o Alvinegro participa. Com isso, o time de Porangabuçu não tem nenhum jogo confirmado em prazo futuro.

O clube ainda irá detalhar o planejamento de atividades e treinamentos dos atletas no período de pausa.



