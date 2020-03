Presidentes de Ceará e Fortaleza afirmam que decreto do Governo mudou o cenário do futebol local

O Campeonato Cearense de 2020 está suspenso por tempo indeterminado. A decisão será anunciada de forma oficial pela Federação Cearense de Futebol (FCF) nesta terça-feira (17), após o Governo do Estado decretar situação de emergência na região. O curioso é que a opção por continuar o torneio havia sido aprovado pelos presidentes de Ceará e Fortaleza. No entanto, os mandatários mudaram de posição com o agravamento da crise de saúde pública.

Em contato com a reportagem, o presidente do Vovô, Robinson de Castro, reiterou que a melhor cenário é suspender os eventos esportivos. "O Ceará apoia a decisão da FCF. Ontem, houve reunião, mas depois que o governador do Estado declarou estado de emergência, nós achamos razoável", explicou.

A posição é a mesma no lado tricolor. O dirigente Marcelo Paz, por exemplo, explicou que a FCF precisa se adequar ao cenário brasileiro de prevenção. "Temos que reconhecer que precisa rever o cenário. Quando houve a reunião ainda não tínhamos decreto do governador, então muda o cenário. E a gente tem que ser coerente e seguir a linha que a sociedade entende mais adequada. Minha opiniao é que deveria mesmo parar o campeonato", ponderou.

Antes, a expectativa da FCF era acelerar a disputa do torneio para possibilitar um novo panorama nas semifinais. As últimas rodadas da 2ª fase do Estadual foram até antecipadas, com exceção do Clássico-Rei, previamente agendado para domingo (29). Confira o cenário dos torneios estaduais pelo Brasil: