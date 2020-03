Coronavírus: Veja balanço da situação dos campeonatos estaduais no Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu todas as competições de âmbito nacional por conta do risco de contaminação com o novo coronavírus. Já sobre os Estaduais, organizados pelas federações locais, a entidade sinalizou que cada Estado tem autonomia para definir o encaminhando da competição, seja com paralisação ou não. No Ceará, a decisão foi de continuar com o certame de portões fechados durante a 2ª fase do torneio.

A escolha, no entanto, não é unanimidade. Um levantamento do GloboEsporte.com mostra que alguns estados preferiram interromper os Estaduais.

Confira a situação de cada torneio: