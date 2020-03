Coronavírus: Campeonato Cearense é paralisado por tempo indeterminado

O Campeonato Cearense de 2020 está suspenso por tempo indeterminado devido risco de contaminação do novo coronavírus. Apesar da Federação Cearense de Futebol (FCF) ter sinalizado continuar os jogos da 2ª fase do Estadual com portões fechados, em reunião nessa segunda-feira (16), a entidade reverteu a posição e interrompeu a competição. Um anúncio oficial será divulgado em breve.

A medida segue determinação do Ministério da Saúde de paralisar eventos com aglomerações. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até cancelou os torneios nacionais, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro feminino. Nesta terça (17), a entidade também oficializou a suspensão da Copa do Nordeste.

O Governo do Estado do Ceará havia decretado nesta segunda (16) uma situação de emergência pública na região. Até o momento, são nove casos confirmados em território cearense. No Brasil, o número é de 234 infectados pelo COVID-19, a doença do novo coronavírus, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde. A 1ª morte no país foi em São Paulo, nesta terça-feira (17).

No encontro na sede da entidade, Robinson de Castro e Marcelo Paz, presidentes de Ceará e Fortaleza, respectivamente, se posicionaram favoráveis à sequência dos jogos do Estadual. Já o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Ceará (Safece) e o Ministério Público Federal (MPF-CE) haviam encaminhado recurso reprovando a determinação. Tanto a entidade como órgão federal solicitaram o cancelamento imediato do torneio sob risco de contaminação dos jogadores.

Antes, a expectativa da FCF era acelerar a disputa do torneio para possibilitar um novo panorama nas semifinais. As últimas rodadas da 2ª fase do Estadual foram até antecipadas, com exceção do Clássico-Rei, previamente agendado para domingo (29). Confira o cenário dos torneios estaduais pelo Brasil: