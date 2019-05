Ceará recebe Portuguesa/SP em jogo decisivo pelas oitavas de final do Brasileirão Feminino Série A2

Após ter vencido a Portuguesa/SP por 3 a 0, na última quarta-feira (15), em jogo de ida pelas oitavas de final do Brasileirão Feminino Série A2, o Ceará recebe, nesta quarta (22), a equipe paulista em partida de volta. Confronto está marcado para às 15h, no estádio Presidente Vargas (PV).

Invictas na competição, o Vovô terminou a primeira fase como líder do Grupo 1 com 13 pontos somados em cinco jogos. Ao todo, as alvinegras conquistaram quatro vitórias e um empate, tendo marcado 19 gols e sofrido apenas dois.

A equipe cearense enfrentou, na última quarta (15), a Lusa, que terminou como terceira colocada do Grupo 4 com nove pontos, e venceu por 3 a 0, no estádio do Canindé, em São Paulo. Mariana, Jady e Valéria marcaram na vitória alvinegra. O Vovô pode perder por até dois gols de diferença que, mesmo assim, se classifica para as quartas de final da competição.

Presença do torcedor

Buscando receber cada vez mais o apoio de seu torcedor na modalidade feminina, a partida será aberta para quem quiser ir assistir. A entrada será 1kg de alimento.

O jogo de volta, que acontece nesta quarta (22), estava marcado para às 19h30, mas foi antecipado para às 15h a pedido do clube cearense. O confronto segue sendo no estádio Presidente Vargas (PV).