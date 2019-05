CBF altera horário entre Ceará e Portuguesa pelo Brasileirão Feminino A2

A partida do jogo de volta entre Ceará e Portuguesa/SP, pelas oitavas de final do Brasileirão A2, sofreu alteração no horário. O jogo, que estava marcado para às 19h30, agora terá inicío às 15h. Confronto será no estádio Presidente Vargas (PV). A mudança, que aconteceu a pedido do clube cearense, foi confirmada pela CBF.

Jogo de ida, que aconteceu na quarta-feira (16) passada, terminou com a vitória por 3 a 0 do Vovô. Mariana, Jady e Valéria foram as autoras dos gols no confronto que aconteceu no estádio do Canindé, em São Paulo.

Caso confirme a classificação para as quartas de final, as alvinegras irão enfrentrar a vencedora de Cruzeiro x Pinheirense/PA. O time mineiro venceu por 4 a 1 no jogo de ida.

Na próxima quarta-feira (22), o Ceará recebe a Portuguesa/SP, às 15h, no estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta das oitavas de final do Brasileirão A2.