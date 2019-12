"Ceará precisa e merece se manter na 1ª divisão", diz Ricardinho sobre reta final do Brasileiro

A rodada final do Brasileirão se aproxima com a tensão diante da dúvida sobre quem cai para a 2ª divisão: Cruzeiro ou Ceará. O Vovô depende apenas de si para se manter na elite, garantindo a última vaga através de um empate com o Botafogo neste domingo (8), às 16h, no Engenhão. Porém, para o volante alvinegro Ricardinho, essa não é uma opção a ser considerada.

"De maneira nenhuma podemos entrar em uma partida decisiva sabendo que resolverá a nossa situação pensando em empatar. Temos que entrar da maneira como entramos em todos os jogos, buscando vencer, buscando o gol. Lógico que de uma maneira organizada, como vem sendo. Temos que buscar a vitória. Se consequentemente vier o empate, vai ser consequência daquilo que não conseguimos fazer", falou o camisa 8.

Com 2 pontos a mais que a Raposa na tabela de classificação, o Alvinegro pode se manter na elite inclusive em caso de derrota, se o Cruzeiro perder para o Palmeiras.

"Sabendo que você se mantém à frente do seu único adversário na elite te dá uma segurança a mais, porém precisa confirmar isso dentro de campo, coisa que não conseguimos fazer no jogo passado (Corinthians). Tem que ser aquele jogo especial, que vai ficar marcado", afirmou Ricardinho na coletiva.

Apesar do momento ruim - 6 jogos sem ganhar - o volante acredita os atletas devem mostrar positividade nessa reta final para alcançar o objetivo.

"A gente pode sentir, e deve sentir uma derrota sim, mas no próximo dia a gente tem que estar aqui com o nosso melhor, procurando passar pensamentos positivos. Vejo que é dessa maneira que as coisas podem acontecer. Vamos ver que é muito mais que só futebol. Move paixão, é aquilo que nós amamos fazer. Eu me sinto em casa aqui. É a minha segunda casa. É isso que a gente tem que tentar transparecer. O Ceará precisa e merece se manter na primeira divisão, com planejamento e sonhos que tenho certeza que serão alcançados muito em breve", afirmou o jogador.