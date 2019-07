Ceará perde para o Internacional fora de casa por 1 a 0

Na abertura da 12ª rodada da Série A, o Ceará foi derrotado por 1 a 0 para o Internacional, hoje à noite no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS). O Alvinegro, que vinha de grande vitória contra o líder Palmeiras no Castelão na rodada anterior, não repetiu a atuação e acabou amargando o revés fora de casa para o time reserva do Colorado.

Com o resultado, o Ceará se manteve na 13ª colocação com 14 pontos, mas pode perder uma posição caso o Fortaleza vença o Corinthians no domingo no Castelão. Já o Inter, que jogou com seus reservas ao priorizar a Libertadores na semana que vem, salta para 4º lugar com 20 pontos.

O próximo jogo do Vozão na Série A é dos mais importantes: o Clássico-Rei com o Fortaleza, às 19 horas no sábado, 3 de agosto.

O Ceará começou o jogo na fria Porto Alegre esperando a iniciativa do Inter, que contava com uma equipe leve e ofensiva. Mas o time de Enderson Moreira teve muita dificuldade para encaixar seus contra-ataques, faltando velocidade nos momentos decisivos.

Já o time da casa, pressionou o tempo todo, apostando na velocidade de Wellington Silva e Neílton.

E o Inter abriu o placar aos 38 do 2º tempo, em jogada que o centroavante Trellez fez o pivô e Sarrafiore bateu colocado.

No 2ºtempo, o Ceará teve extrema dificuldade para criar jogadas, deixando o jogo com o controle do Inter por pelo menos 30 minutos.

Nem com as entradas de Leandro Carvalho, Juninho Quixadá e Wescley o Ceará melhorou, criando muito pouco. A rigor, apenas uma falta cobrada por Ricardinho, que o goleiro Marcelo Lomba defendeu.

Já no abafa e com os dois zagueiros como atacantes, ou melhor, centroavantes, o Ceará sofreu um gol no contra-ataque, com Guilherme Parede, mas o VAR anulou corretamente por impedimento.

O lance foi o último da partida, com o Vovô amargando uma derrota inesperada, mas que já precisa pensar no Clássico-Rei com o Fortaleza no sábado.