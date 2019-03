Ceará pega o Floresta pelo jogo de ida da semifinal do Cearense

O Ceará fez a melhor campanha da 2ª Fase do Estadual, liderando invicto, e chega com vantagem de dois resultados iguais nas semifinais. Tudo isso seria suficiente para conceder um favoritismo ao Vovô em dois jogos contra o Floresta, com o primeiro duelo sendo hoje, às 21h30, no Estádio Domingão, em Horizonte.

Mas o Vozão encara o confronto com máxima seriedade, em respeito ao feito do Floresta de já estar entre os quatro melhores do Estadual, para evitar ser surpreendido.

O técnico Lisca tratou logo de pregar respeito ao Verdão, apesar do favoritismo alvinegro. “O Ceará tem um histórico muito forte de chegar e ser campeão do Cearense, são 45 títulos. Será um grande desafio pra gente, com quatro equipes muito interessadas em conquistar o título. Temos uma pequena vantagem de jogar por dois resultados iguais, mas tudo o que passou não entra em campo. Temos que fazer grandes jogos contra o Floresta, respeitar demais”.

A vantagem alvinegra prevista no regulamento é simples: se vencer um jogo e perder o outro pelo mesmo saldo de gols, o Alvinegro avança, assim como dois empates, sem o critério dos gols fora de casa.

Por isso, um bom resultado no Domingão como visitante seria praticamente encaminhar a classificação, levando uma vantagem ainda maior para o jogo no Castelão no dia 10 de abril.

No encontro anterior na 2ª fase, o Ceará goleou o Floresta por 4 a 0, na Arena Castelão, atuando com um time reserva. O zagueiro Valdo, acredita que a equipe não terá a mesma facilidade.

“Agora é totalmente diferente. A equipe deles evoluiu. Temos que respeitar o Floresta. Ainda assim, na nossa cabeça é de entrar para vencer, Lisca cobra sempre isso da gente”.

Após a vitória contra o Santa Cruz, por 2 a 1, pela Copa do Nordeste, no último sábado, Lisca tirou conclusões da atuação alvinegra e modificará a equipe, deixando o time mais rápido no ataque, saindo Chico e retornando Leandro Carvalho, além de Ricardo Bueno ganhando a vaga de Roger após marcar o gol da vitória.

“O Bueno há pouco tempo não valia, mas fez dois gols na quarta contra o Ferroviário e outro no sábado contra o Santa Cruz. É mais fácil depois dos resultados. Tivemos uma conversa boa e o Roger ainda vai fazer muito pelo Ceará. Talvez não saia jogando agora (contra o Floresta), mas tem muito potencial para nos ajudar”.



Franco-atirador

O Floresta foi o 4º colocado da 2ª fase, com 10 pontos, classificando-se mesmo com derrota para o Fortaleza na última rodada. Naquela partida, o Floresta foi superior e poderia ter eliminado o Tricolor.

Animado com a classificação e o desempenho contra um favorito ao título, o Floresta espera surpreender o Ceará. “Estamos encarando esse jogo como uma final. Temos dois grandes jogos com o Ceará, sabemos das dificuldades. A gente já mostrou contra outros clubes que temos capacidade de se comportar bem. Nossa expectativa é muito grande”, relatou o zagueiro Regineudo.