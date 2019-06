Ceará negocia com centroavante que estava no Kuwait

Em busca de um centroavante para reforçar seu elenco na Série A, o Ceará negocia com Lucão, de 27 anos. O atacante estava no Kuwait SC, mas rescindiu contrato recentemente com o clube que leva o nome do país.

Além do Ceará, o Goiás também está na briga pelo jogador, time no qual Lucão jogou em 2017 e marcou 16 gols na Série B do ano passado

O atacante estava com receio de um conflito entre Estados Unidos e Irã, por isso rescindiu o contrato com o Kuwait SC, do Kuwait. Após mais uma passagem frustrante no exterior - foram apenas 103 minutos em campo e 4 jogos, sem marcar gols - o atacante quer retornar ao futebol brasileiro.