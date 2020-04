Ceará mantém testes para categorias de base através de desafios no WhatsApp

O Ceará segue ativo na formação das categorias de base apesar da pandemia do novo coroanvírus. Em uma live nas redes sociais do clube, nesta terça-feira (7), o técnico do sub-13 e coordenador da Escola Fábrica de Craques, Daniel Sena, revelou que o time realiza seleção de talentos através de vídeos no aplicativo WhatsApp.

“Nós estamos com grupos de WhatsApp onde estamos passando as atividades para os atletas e eles nos repassam também por meio de vídeos os desafios que fazemos. Estamos fazendo uma 'espécie' de competição entre eles e o atleta que se sair melhor na sua categoria, irá treinar conosco na nossa base, na Cidade Vozão”, afirmou.

A medida visa intensificar a rotina de treinos e também criar um estímulo aos atletas da escolinha alvinegra durante o período de isolamento social - as atividades foram suspensas por tempo indeterminado no clube. Outra alternativa destacada por Daneil foi o Futebol Total, método em que os jovens treinam futebol e futsal de modo simultâneo como complemento da formação esportiva.

Daniel Sena é técnico do sub-13 alvinegro e coordenador da Escola Fábrica de Craques Foto: divulgação / Ceará

“Estou apaixonado pelo Futebol Total. Alguns expoentes do futebol que passaram pelo futsal já nos dariam motivos para que pudéssemos trabalhar as modalidades em conjunto. Os atletas que eram do campo passaram a treinar futsal e vice-versa. Fazemos isso porque as modalidades trazem inúmeras valências no esporte e é interessante que o atleta aprenda a se comportar nas diversas situações que o jogo tem", analisou.

A Escola Fábrica de Craques é um setor de transição do clube para as categorias de base do Vovô. Em 2019, o time somou oito títulos na modalidade: Danicup Mundial Sub-11 (Serie Prata); Cearense Sub-13; Copa Seromo Sub-15; Copa Terra do Sol Sub-15; Copa Seromo Sub-17; Cearense Sub-17; Supercopa Natal Sub-17 e Cearense Sub-20. Um site especializado ainda listou o Ceará como o mais vitorioso na base do Nordeste.