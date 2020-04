Ranking da base mostra Ceará como clube mais vitorioso do Nordeste nos últimos 4 anos

Com jogadores oriundos da base que levaram resultado dentro de campo e que deram retorno financeiro, como Arthur Cabral, Felipe Jonatan e Raul, já não seriam necessários números para comprovar que todo o investimento realizado pelo Vovô nas categorias jovens valeu a pena.

Mas com o amadurecimento do trabalho praticado na Cidade Vozão, em Itaitinga, que foi adquirido em 2014 pelo Alvinegro, os frutos começaram a ser colhidos com resultados nas principais competições de base.

Ceará conquistou, pelo menos, 7 títulos em 2019, ano que foi comemorado pelos troféus na base Foto: Mauro Jefferson/CSC

O site especializado "dabase.com.br" fez um ranking de clubes nordestinos baseado em resultados conquistados desde 2016, e o Alvinegro de Porangabuçu apareceu em 1º lugar regional, desbancando clubes que historicamente têm bases reconhecidas, como Vitória e Sport.

No período apontado, o Vovô conquistou 22 títulos e 8 vice-campeonatos, enquanto o Sport ganhou 21 troféus e 6 vices. O segundo clube cearense melhor colocado, o Fortaleza, está em 5º lugar na contagem do site, com 9 títulos e 16 vices no período. Interessante também o Floresta, clube do bairro Vila Manoel Sátiro, na capital cearense, que apareceu no top-10 da lista.

Um exemplo de salto dado na gestão alvinegra da base aconteceu em 2019, quando o clube cearense conquistou o maior número de títulos no período. Foram pelo menos 7 taças, incluindo o Campeonato Cearense em três categorias.

Veja o ranking do site dabase.com.br:

1º - Ceará - 22 títulos e 8 vices

2º - Sport - 21 títulos e 6 vices

3º - Vitória - 11 títulos e 13 vices

4º - Bahia - 11 títulos e 10 vices

5º - Fortaleza - 9 títulos e 16 vices

6º - ABC - 10 títulos e 1 vice

7º - Comercial/MA - 8 títulos e 7 vices

8º - River/PI - 8 títulos e 4 vices

9º - Confiaça/SE - 7 títulos e 1 vice

10º - Floresta - 5 títulos e 1 vice