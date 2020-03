Ceará fará 1º jogo da 3ª fase da Copa do Brasil em casa e definirá classificação como visitante

O Ceará fará o 1º jogo da 3ª fase da Copa do Brasil em casa, diante do seu torcedor, e fará a segunda e decisiva partida fora de casa. Os mandos de campo foram definidos na tarde desta quinta-feira (5), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As datas bases dos confrontos são as duas próximas quartas-feiras, dias 11 e 18 de março.

O Alvinegro enfrentará o vencedor de Vitória-BA x Lagarto-SE, que ainda disputarão quem avança à 3ª fase. A partida será realizada nesta quinta-feira (5), às 19h15min, no estádio Barradão, em Salvador.

Se conseguir a classificação da 3ª para a 4ª fase da Copa do Brasil, o Alvinegro receberá R$ 2 milhões em cotas televisivas.

Até aqui, o Vovô já faturou R$ 3,480 milhões em cotas. Só por participar da 1ª fase, assegurou R$ 950 mil. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino-PA e a classificação à 2ª etapa, garantiu mais R$ 1,03 milhão, totalizando R$ 1,980 milhão. Por ter eliminado o Oeste e avançado à 3ª fase, recebeu mais R$ 1,5 milhão.

A 3ª fase é a etapa da Copa do Brasil que passa a ter os dois jogos. Não há, entretanto, gol qualificado (o gol fora de casa).