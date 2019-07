Ceará embarca para enfrentar o Fluminense sem Bergson, Quixadá, Wescley e Pedro Ken

A delegação do Ceará viajou ao Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14), para encarar o Fluminense. Com partida realizada na segunda-feira (15), às 20 horas, no Maracanã, o técnico Enderson Moreira relacionou 20 atletas para o confronto, válido pela 10ª rodada da Série A do Brasileiro.

O volante Pedro Ken, o atacante Bergson e os meias Juninho Quixadá e Wescley não figuraram na lista de embarque e são desfalques. Todos os jogadores treinaram com bola ao longo da semana e haviam deixado a fase de transição após tratamento contra lesões musculares. Segundo informou a assessoria do clube, a comissão técnica optou por convocar apenas quem estava 100% fisicamente.

O zagueiro Luiz Otávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também é uma baixa confirmada. No departamento médico, o goleiro Richard, que operou o joelho, e o atacante João Paulo, com dores na perna direita, são ausências no plantel.

Recém-chegado ao time alvinegro, o centroavante Felippe Cardoso, ex-Santos, figura entre os selecionados. Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Diogo Silva e Fernando Henrique;

Zagueiros: Valdo, Eduardo Brock e Tiago Alves;

Laterais: Samuel Xavier, João Lucas e Thiago Carleto;

Volantes: Edinho, Fabinho e William Oliveira;

Meias: Thiago Galhardo, Fernando Sobral, Felipe Silva e Ricardinho;

Atacantes: Felippe Cardoso, Leandro Carvalho, Mateus Gonçalves, Rick e Romário.