Ceará completa 60 dias sem vitórias no Brasileirão

A má fase do Ceará no Campeonato Brasileiro ganha contornos mais dramáticos a cada dia que passa. Após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, na última quarta-feira (9), o Vovô entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento da competição. No dia seguinte, nesta quinta-feira (10), o clube atingiu a marca de 60 dias sem vitórias na competição.

O último triunfo do Vovô no Campeonato Brasileiro foi contra a Chapecoense, no dia 10 de agosto. Na ocasião, o time goleou por 4 a 1, no Castelão, com show de Thiago Galhardo, que marcou três gols. Felippe Cardoso fechou o placar, enquanto Renato Kayser descontou para os visitantes.

Desde então, foram 10 partidas, com sete derrotas e três empates. Consequentemente, só conquistou três pontos de 30 disputados.

A oportunidade para acabar com a série sem vitórias será já neste domingo (13), quando o Vovô enfrentará o Avaí, às 16 horas, no Castelão. Em situação também complicada, o time catarinense é o vice-lanterna do Brasileirão, e sofreu três derrotas nos últimos quatro jogos.