Ceará acerta empréstimo de Felippe Cardoso, atacante do Santos

O Ceará acertou o empréstimo do atacante Felippe Cardoso, do Santos. O acordo ocorre até dezembro de 2019 sem opção de compra por parte do Vovô, que vai pagar 100% do salário do jogador.

Os clubes negociavam desde a última terça-feira (25), com o atleta de 20 anos sendo desejado também pelo América/MG, que disputa a Série B do Brasileiro. A expectativa é que Felippe Cardoso chegue na capital cearense na próxima segunda (1º) para realização de exames médicos e anúncio oficial.

Contratado pelo Santos até 2023, após passagem pela Ponte Preta, o atacante estava treinando separado do plantel principal porque não agradou o técnico argentino Jorge Sampaoli e se recusou a jogar pelo clube no Brasileiro de Aspirantes.

Em campo, o jogador pode atuar como centroavante ou aberto nas pontas. No Peixe, disputou 12 jogos e marcou um gol. O reforço se soma a Leandro Carvalho, Rick, Bergson, Alex Amado, Romário e Mateus Gonçalves no setor de ataque do Ceará.

O time comandado pelo técnico Enderson Moreira volta a atuar na Série A dia 15 de julho, contra o Fluminense, pela 10ª rodada. O jogo ocorre às 20 horas, no Maracanã. Na tabela, o Vovô é o 14º, com 10 pontos.