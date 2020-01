Ceará acerta contratação do atacante Léo Chú, do Grêmio

A negociação, que o Diário do Nordeste antecipou, chegou a um desfecho positivo. Nesta sexta-feira (24), o Ceará acertou a contratação do atacante Léo Chú, do Grêmio. Os detalhes burocráticos são finalizados para que o anúncio oficial seja realizado pelo Alvinegro.

O atleta deverá desembarcar na capital cearense no início da próxima semana, provavelmente já na segunda-feira (27).

O Vovô venceu a concorrência de outras equipes para acertar com o atleta, que terá vínculo de empréstimo até o fim de 2020.

Dentre os clubes interessados, o Cruzeiro também realizou proposta pelo jogador, mas o fato de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro foi determinante para que o jogador e seu estafe escolhessem o Ceará. Com 19 anos, o atleta ainda não estreou no profissional, mas é tido como uma joia da base do Grêmio.

Atacante canhoto, habilidoso e muito rápido, que tem como características principais a velocidade e o drible em jogadas 1x1, Léo Chu atua pelos dois lados do campo e chega para suprir a falta de uma característica que a comissão técnica via como necessária para o elenco de 2020.

Natural de Porto Alegre, Léo está no Grêmio desde os 10 anos e desde então atuou em todas as divisões das categorias de base do clube. Em 2019, somando competições de divisões inferiores, participou de 33 jogos e marcou seis gols. Canhoto, tem como característica a velocidade e o drible.