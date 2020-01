Ceará tenta contratação de atacante destaque na base do Grêmio

Em busca de um atacante de velocidade para fechar o elenco de 2020, o Ceará tenta a contratação de Léo Chú, do Grêmio. A informação foi publicada inicialmente pela Superesportes e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A proposta alvinegra é de empréstimo até o fim do ano. Em contato com o empresário do atleta, Vinícus Prattes, a reportagem apurou que as partes têm um acordo, mas resta a liberação do time gaúcho.

"Foi realizada uma oferta, estamos conversando. Da nossa parte é interessante porque o Ceará é um time de Série A que vai dar espaço ao Léo", afirmou.

Dentre os clubes interessados, o Cruzeiro também emitiu proposta. Com 19 anos, o atleta ainda não estreou no profissional, mas é tido como uma joia da base do Grêmio.

Natural de Porto Alegre, Léo defende o Grêmio desde os 10 anos. Em 2019, somando competições de divisões inferiores, participou de 33 jogos e marcou seis gols. Canhoto, tem como característica a velocidade e o drible.