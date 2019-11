Ceará acerta com Argel Fucks para a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro

Está definido o substituto de Adilson Batista no Ceará. Após a derrota por 4 a 1 para o Flamengo e a demissão do treinador, o Alvinegro acertou com o técnico Argel Fucks, que estava no CSA e chega para comandar o clube nos três jogos finais do Campeonato Brasileiro.

O treinador se desligou do CSA ao fim da noite desta quinta-feira (28), após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, naquele que foi o último jogo de Argel comandando o time alagoano. Após a partida, ele se despediu dos atletas.

"Sim, o Argel acertou com o Ceará e não pertence mais ao CSA. É oficial já", confirmou Rafael Tenório, presidente do Azulino.

O novo treinador desembarcará na capital cearense nesta sexta-feira (29) e a expectativa é que ele possa comandar treino no mesmo dia para estar à beira do gramado já no sábado (30), contra o Athletico-PR, na Arena Castelão.

A escolha por Argel se deu pelo perfil vibrante, capaz de motivar o elenco nos três jogos finais do Brasileirão. Fora da zona de rebaixamento, o Ceará depende somente de si para seguir na Primeira Divisão.

Aos 45 anos, Argel Fucks já comandou Criciúma, Guarani, Caxias, Joinville, Figueirense, Avaí, Internacional, Vitória, Goiás e Coritiba antes de chegar ao CSA.

Ele já havia sido sondado pelo Alvinegro após a demissão de Enderson Moreira e antes do clube acertar com Adilson Batista, em outubro. Na ocasião, acabou renovando com o time alagoano.